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  4. ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
Англия
22 мая 2023, 18:52 |
561
1

ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка

В семье хавбека «Арсенала» будет пополнение

22 мая 2023, 18:52 |
561
1
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
Instagram. Александр Зинченко и Влада Седан

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан в своих аккаунтах в соцсетях сообщили о том, что ждут пополнения в семье.

Напомним, Зинченко и Седан состоят в браке с марта 2020 года. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева.

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Александр Зинченко Влада Зинченко видео lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 1
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BUROSTAVOK
Теперь понятно,почему Арс проиграл,Зинч старался на других полях)))Счастья,здоровья и радости Вам и Вашим маленьким)
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