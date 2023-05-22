ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан в своих аккаунтах в соцсетях сообщили о том, что ждут пополнения в семье.

Напомним, Зинченко и Седан состоят в браке с марта 2020 года. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева.