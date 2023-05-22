Англия22 мая 2023, 18:52 |
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ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
В семье хавбека «Арсенала» будет пополнение
22 мая 2023, 18:52 |
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан в своих аккаунтах в соцсетях сообщили о том, что ждут пополнения в семье.
Напомним, Зинченко и Седан состоят в браке с марта 2020 года. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева.
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Комментарии 1
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Теперь понятно,почему Арс проиграл,Зинч старался на других полях)))Счастья,здоровья и радости Вам и Вашим маленьким)
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