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22 мая 2023, 18:23 |
339
4

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»

Экс-тренер «Динамо» – о планах на будущее

22 мая 2023, 18:23 |
339
4
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич признался, что хотел бы поработать в европейском клубе:

«Понятно, что хочется поработать в Европе, но на сегодняшний момент есть много факторов, связанных с белорусским паспортом.

Я столкнулся с этими проблемами, когда попал в Европу. Даже уезжая на Кипр, когда появилась работа... 10 апреля уехал в Европу, и до 15 сентября никак не легализовался, не было визы. Я подал документы и их рассматривали.

До 31 мая у меня есть резиденция на Кипре. Сейчас мой сын тут восстанавливается после операции в одной команде, есть возможность вернуться в Европу.

Не тянет ли домой? Мы рассматриваем вариант, чтобы когда вернемся в Европу, то уже, наверное, будем возвращаться в Киев. Потому что очень хочется домой».

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Александр Хацкевич
Источник YouTube
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Перець
Там своїх фізкультурників вистачає 
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+2
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Vitason
Едь в Литву  или Латвию, вся тебе Европа, великий тренер!!
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+2
BUROSTAVOK
Ждем новостей- Хацкевича ждут в Милане)
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0
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