Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич признался, что хотел бы поработать в европейском клубе:

«Понятно, что хочется поработать в Европе, но на сегодняшний момент есть много факторов, связанных с белорусским паспортом.

Я столкнулся с этими проблемами, когда попал в Европу. Даже уезжая на Кипр, когда появилась работа... 10 апреля уехал в Европу, и до 15 сентября никак не легализовался, не было визы. Я подал документы и их рассматривали.

До 31 мая у меня есть резиденция на Кипре. Сейчас мой сын тут восстанавливается после операции в одной команде, есть возможность вернуться в Европу.

Не тянет ли домой? Мы рассматриваем вариант, чтобы когда вернемся в Европу, то уже, наверное, будем возвращаться в Киев. Потому что очень хочется домой».