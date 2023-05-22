Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
Экс-тренер «Динамо» – о планах на будущее
Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич признался, что хотел бы поработать в европейском клубе:
«Понятно, что хочется поработать в Европе, но на сегодняшний момент есть много факторов, связанных с белорусским паспортом.
Я столкнулся с этими проблемами, когда попал в Европу. Даже уезжая на Кипр, когда появилась работа... 10 апреля уехал в Европу, и до 15 сентября никак не легализовался, не было визы. Я подал документы и их рассматривали.
До 31 мая у меня есть резиденция на Кипре. Сейчас мой сын тут восстанавливается после операции в одной команде, есть возможность вернуться в Европу.
Не тянет ли домой? Мы рассматриваем вариант, чтобы когда вернемся в Европу, то уже, наверное, будем возвращаться в Киев. Потому что очень хочется домой».
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