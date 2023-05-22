На финал Лиги чемпионов назначили польского арбитра

УЕФА назначила арбитров на финал Лиги чемпионов, в котором 10 июня в Стамбуле сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

Ассистенты – Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр – румын Иштван Ковач. Арбитр VAR – Томаш Квятковски из Польши, его ассистент – Бартош Франковски.

В прошлом году Марциняк обслуживал финал чемпионата мира. В нынешнем сезоне уже по разу обслуживал матчи «Интера» (ничья 0:0 с «Порту в ответном матче 1/8 финала) и «Манчестер Сити» (победа 4:0 над «Реалом» в ответном матче полуфинала).