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Лига чемпионов
22 мая 2023, 17:26 |
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На финал Лиги чемпионов назначили польского арбитра

Матч обслужить Шимон Марциняк

22 мая 2023, 17:26 |
185
0
На финал Лиги чемпионов назначили польского арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА назначила арбитров на финал Лиги чемпионов, в котором 10 июня в Стамбуле сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч обслужит польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

Ассистенты – Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр – румын Иштван Ковач. Арбитр VAR – Томаш Квятковски из Польши, его ассистент – Бартош Франковски.

В прошлом году Марциняк обслуживал финал чемпионата мира. В нынешнем сезоне уже по разу обслуживал матчи «Интера» (ничья 0:0 с «Порту в ответном матче 1/8 финала) и «Манчестер Сити» (победа 4:0 над «Реалом» в ответном матче полуфинала).

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Лига чемпионов Шимон Марциняк Манчестер Сити - Интер
Источник УЕФА
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