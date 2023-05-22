Сачко завершил выступления на турнире АТР 250 в Женеве, проиграв испанцу

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 286) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Женеве (Швейцария).

В 1/16 финала турнира украинец в двух сетах проиграл Бернабе Сапате Миральесу (Испания, ATP 37) за 1 час и 20 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. 1/16 финала

Бернабе Сапата Миральес (Испания) [7] – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:2, 6:4

Во второй партии Виталий вел 3:2 с брейком, однако уже в следующем гейме отдал свою подачу.

Это была первая встреча теннисистов.

Сачко третий раз сыграл в основной сетке турниров АТР. В 2020 году он выступил на турнире ATP 500 в Вене, а в прошлом сезоне – на ATP 250 в Кицбюэле.