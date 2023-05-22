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  4. Сачко завершил выступления на турнире АТР 250 в Женеве, проиграв испанцу
ATP
22 мая 2023, 17:22 |
148
0

Сачко завершил выступления на турнире АТР 250 в Женеве, проиграв испанцу

Виталий не смог обыграть Бернабе Сапату Миральеса на старте основной сетки

22 мая 2023, 17:22 |
148
0
Сачко завершил выступления на турнире АТР 250 в Женеве, проиграв испанцу
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 286) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Женеве (Швейцария).

В 1/16 финала турнира украинец в двух сетах проиграл Бернабе Сапате Миральесу (Испания, ATP 37) за 1 час и 20 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. 1/16 финала

Бернабе Сапата Миральес (Испания) [7] – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:2, 6:4

Во второй партии Виталий вел 3:2 с брейком, однако уже в следующем гейме отдал свою подачу.

Это была первая встреча теннисистов.

Сачко третий раз сыграл в основной сетке турниров АТР. В 2020 году он выступил на турнире ATP 500 в Вене, а в прошлом сезоне – на ATP 250 в Кицбюэле.

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Бернабе Сапата Миральес Виталий Сачко ATP Женева
Источник Sport.ua
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