Сачко завершил выступления на турнире АТР 250 в Женеве, проиграв испанцу
Виталий не смог обыграть Бернабе Сапату Миральеса на старте основной сетки
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 286) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Женеве (Швейцария).
В 1/16 финала турнира украинец в двух сетах проиграл Бернабе Сапате Миральесу (Испания, ATP 37) за 1 час и 20 минут.
ATP 250 Женева. Грунт. 1/16 финала
Бернабе Сапата Миральес (Испания) [7] – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:2, 6:4
Во второй партии Виталий вел 3:2 с брейком, однако уже в следующем гейме отдал свою подачу.
Это была первая встреча теннисистов.
Сачко третий раз сыграл в основной сетке турниров АТР. В 2020 году он выступил на турнире ATP 500 в Вене, а в прошлом сезоне – на ATP 250 в Кицбюэле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Словения вернулась в Дивизион 1A
Бывший чемпион мира отдает победу украинскому боксеру