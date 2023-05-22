Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей БУЛЕЦА: «Ничья с Шахтером нас не устроит»
Украина. Первая лига
22 мая 2023, 16:41 | Обновлено 22 мая 2023, 16:58
234
0

Сергей БУЛЕЦА: «Ничья с Шахтером нас не устроит»

Хавбек «Зари» – о предстоящем матче с «горняками»

22 мая 2023, 16:41 | Обновлено 22 мая 2023, 16:58
234
0
Сергей БУЛЕЦА: «Ничья с Шахтером нас не устроит»
ФК Заря Луганск. Сергей Булеца

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца поделился мнением о финише чемпионата Украины.

— Что с Герреро, который был заменен из-за травмы в концовке встречи?
— По-моему у него травма передней мышцы бедра.

— Он сможет сыграть с Шахтером в среду?
— Доктора скажут. Может, на уколах, посмотрим.

— Что у тебя отложилось от матча первого круга с Шахтером, завершившимся вничью?
— Мы очень сильно провели первый тайм во Львове, а после перерыва чуть подсели. Уверен, будет интересная игра.

— Ничья в следующем туре вас не устроит?
— Нет, конечно. Осталось всего три тура до финиша сезона. Все игры наиважнейшие. Если хотим чего-то добиться, то нужно во всех встречах побеждать.

— Ваша феноменальная серия во втором круге продолжается. В 12-ти играх вы добились 11 побед. По цифрам, это уровень Манчестер Сити…
— Это заслуга всей команды.

Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00.

По теме:
Боль и Рамадани дебютировали в составе Динамо
Первая лига. Кремень и Нива Тернополь сыграли вничью
Менеджмент Львова будет бороться за существование клуба
Сергей Булеца Заря Луганск Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победы от Днепра-1 и Шахтера, разгром от Динамо, вылет Львова
Футбол | 22 мая 2023, 13:54 1
Победы от Днепра-1 и Шахтера, разгром от Динамо, вылет Львова
Победы от Днепра-1 и Шахтера, разгром от Динамо, вылет Львова

Самые интересные события 27-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира
Хоккей | 21 мая 2023, 18:40 0
ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира
ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира

Словения вернулась в Дивизион 1A

Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Бокс | 21.05.2023, 17:20
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове
Футбол | 22.05.2023, 10:12
Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове
Десна предложила Барселоне сыграть на стадионе в Чернигове
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
Футбол | 21.05.2023, 23:30
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
21.05.2023, 11:43 1
Бокс
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
22.05.2023, 13:30 9
Футбол
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
20.05.2023, 18:15 8
Футбол
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 4
Футбол
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
21.05.2023, 20:41
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»
Шакур СТИВЕНСОН: «Ломаченко выиграл бой. Он настоящий чемпион»
21.05.2023, 08:17 13
Бокс
Эксперт ESPN: «Они обманули Лому»
Эксперт ESPN: «Они обманули Лому»
21.05.2023, 12:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности