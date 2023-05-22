Сергей БУЛЕЦА: «Ничья с Шахтером нас не устроит»
Хавбек «Зари» – о предстоящем матче с «горняками»
Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца поделился мнением о финише чемпионата Украины.
— Что с Герреро, который был заменен из-за травмы в концовке встречи?
— По-моему у него травма передней мышцы бедра.
— Он сможет сыграть с Шахтером в среду?
— Доктора скажут. Может, на уколах, посмотрим.
— Что у тебя отложилось от матча первого круга с Шахтером, завершившимся вничью?
— Мы очень сильно провели первый тайм во Львове, а после перерыва чуть подсели. Уверен, будет интересная игра.
— Ничья в следующем туре вас не устроит?
— Нет, конечно. Осталось всего три тура до финиша сезона. Все игры наиважнейшие. Если хотим чего-то добиться, то нужно во всех встречах побеждать.
— Ваша феноменальная серия во втором круге продолжается. В 12-ти играх вы добились 11 побед. По цифрам, это уровень Манчестер Сити…
— Это заслуга всей команды.
Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00.
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