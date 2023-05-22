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Англия
22 мая 2023, 15:36 | Обновлено 22 мая 2023, 15:44
282
0

Экс-игрок Арсенала: «Они выдохлись, но команда была великолепна»

Тони Адамс – о борьбе «канониров» за титул в АПЛ

22 мая 2023, 15:36 | Обновлено 22 мая 2023, 15:44
282
0
Экс-игрок Арсенала: «Они выдохлись, но команда была великолепна»
Getty Images/Global Images Ukraine

56-летний Тони Адамс, который в свое время играл в обороне лондонского «Арсенала», назвал причину и сроки, когда именно подопечные Микеля Артеты выбыли из борьбу за чемпионство в Английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Большую часть сезона мы зависели от Сака и Мартинелли. Можно было дать Эмилу [Смит-Роу] больше времени. Они [Сака и Мартинелли] понадобились бы нам в конце сезона. Они всегда нужны нам на финишной прямой.

Я ждал, что команда оступится, но этого не произошло. Была стабильная четверка защитников. Вратарь выглядел уверенным в себе. Баланс в центре поля был идеальным. Все шло своим чередом. Но как только ресурсы иссякли, [случилась] пара травм, игроки потеряли форму, это не сработало. Думаю, [титул] был упущен еще два-три месяца назад. Они выдохлись.

Эта команда была великолепна. Никто этого не ожидал. Они блестяще справились, а Артете больно. Он выжал максимум из этих игроков, и это все, что нужно от тренера», – заявил Адамс.

«Арсенал» в таблице АПЛ сейчас занимает второе место, имея 81 очко после 37 матчей. Досрочно чемпионом стал «Ман Сити», у которого 88 очков после 36 игр.

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Арсенал Лондон Тони Адамс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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