Взамен Лунину. Реал присматривается к голкиперу Аль-Насра

Мадридскому «Реалу» приписывают интерес к голкиперу клуба «Аль-Наср» Давиду Оспине.

Сообщается, будто в 34-летнем колумбийце «галактикос» видят дублера бельгийцу Тибо Куртуа. Тем самым, Оспина может стать сменщиком украинца Андрея Лунина, которому пророчат уход из «Реала» в другую команду.

В нынешнем сезоне Давид Оспина провел за «Аль-Наср» 14 матчей, пропустил 6 голов и 9 игр отыграл «на ноль». В последнее время он находится в лазарете команды.