Испания22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:27
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Взамен Лунину. Реал присматривается к голкиперу Аль-Насра
Мадридцы намерены подписать нового вратаря
22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:27
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Мадридскому «Реалу» приписывают интерес к голкиперу клуба «Аль-Наср» Давиду Оспине.
Сообщается, будто в 34-летнем колумбийце «галактикос» видят дублера бельгийцу Тибо Куртуа. Тем самым, Оспина может стать сменщиком украинца Андрея Лунина, которому пророчат уход из «Реала» в другую команду.
В нынешнем сезоне Давид Оспина провел за «Аль-Наср» 14 матчей, пропустил 6 голов и 9 игр отыграл «на ноль». В последнее время он находится в лазарете команды.
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Комментарии 3
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Хай би краще Ливерпуль купив би!
Реал підписав молодого та перспективного Луніна по-жлобському принципу :" І сам не гам і другому не дам".
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