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Испания
22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:27
485
3

Взамен Лунину. Реал присматривается к голкиперу Аль-Насра

Мадридцы намерены подписать нового вратаря

22 мая 2023, 15:15 | Обновлено 22 мая 2023, 15:27
485
3
Взамен Лунину. Реал присматривается к голкиперу Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Оспина

Мадридскому «Реалу» приписывают интерес к голкиперу клуба «Аль-Наср» Давиду Оспине.

Сообщается, будто в 34-летнем колумбийце «галактикос» видят дублера бельгийцу Тибо Куртуа. Тем самым, Оспина может стать сменщиком украинца Андрея Лунина, которому пророчат уход из «Реала» в другую команду.

В нынешнем сезоне Давид Оспина провел за «Аль-Наср» 14 матчей, пропустил 6 голов и 9 игр отыграл «на ноль». В последнее время он находится в лазарете команды.

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Давид Оспина Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд трансферы
Источник Sport.ua
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BUROSTAVOK
Хай би краще Ливерпуль купив би!
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0
GloryUkraine
Реал підписав молодого та перспективного Луніна по-жлобському принципу :" І сам не гам і другому не дам". 
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0
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