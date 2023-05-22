Атлетико до конца сезона лишился Мораты

Мадридский клуб «Атлетико», как минимум, до конца нынешнего сезона остался без нападающего Альваро Мораты.

Испанец в домашней игре 35-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:0) травмировал шею. Случилось это в столкновении с защитником соперников Давидом Гарсией.

У Мораты диагностировано растяжение связок шеи.

30-летний Альваро Мората в нынешнем сезоне провел за «Атлетико» во всех турнирах 44 матча, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.