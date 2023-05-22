Испания22 мая 2023, 14:33 | Обновлено 22 мая 2023, 15:32
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3
Атлетико до конца сезона лишился Мораты
У «матрасников» имеется кадровая потеря
22 мая 2023, 14:33 | Обновлено 22 мая 2023, 15:32
570
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Мадридский клуб «Атлетико», как минимум, до конца нынешнего сезона остался без нападающего Альваро Мораты.
Испанец в домашней игре 35-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:0) травмировал шею. Случилось это в столкновении с защитником соперников Давидом Гарсией.
У Мораты диагностировано растяжение связок шеи.
30-летний Альваро Мората в нынешнем сезоне провел за «Атлетико» во всех турнирах 44 матча, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.
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Комментарии 3
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это переводили "лишился" ))
Позбувся?! Може втратив?
Залишилось два тура,це дуже на долго)
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