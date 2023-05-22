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Испания
22 мая 2023, 14:33 | Обновлено 22 мая 2023, 15:32
570
3

Атлетико до конца сезона лишился Мораты

У «матрасников» имеется кадровая потеря

22 мая 2023, 14:33 | Обновлено 22 мая 2023, 15:32
570
3
Атлетико до конца сезона лишился Мораты
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Мадридский клуб «Атлетико», как минимум, до конца нынешнего сезона остался без нападающего Альваро Мораты.

Испанец в домашней игре 35-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (3:0) травмировал шею. Случилось это в столкновении с защитником соперников Давидом Гарсией.

У Мораты диагностировано растяжение связок шеи.

30-летний Альваро Мората в нынешнем сезоне провел за «Атлетико» во всех турнирах 44 матча, забил 15 голов, сделал 3 ассиста.

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Атлетико Мадрид Альваро Мората Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Источник Marca
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Gargantua
это переводили "лишился" ))
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0
samir_d
Позбувся?! Може втратив?
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0
Kain_X_Rain
Залишилось два тура,це дуже на долго)
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0
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