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22 мая 2023, 14:23 | Обновлено 22 мая 2023, 14:35
576
2

Арис впервые в истории стал чемпионом Кипра

В следующем сезоне команда из Лимасола сыграет в квалификации Лиги чемпионов

22 мая 2023, 14:23 | Обновлено 22 мая 2023, 14:35
576
2
Арис впервые в истории стал чемпионом Кипра
ФК Арис

«Арис» из Лимасола за тур до конца чемпионата Кипра гарантировал себе чемпионский титул.

В матче 35-го тура АПОЭЛ, занимающий вторую строчку в турнирной таблице, проиграл «Аполлону» (2:3). За тур до конца АПОЭЛ отстает от «Ариса» на 6 очков.

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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Арис Лимасол
Источник Sport.ua
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KvlaD
Будут нагибать наши клубы в еврокубках.
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