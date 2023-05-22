Арис впервые в истории стал чемпионом Кипра

«Арис» из Лимасола за тур до конца чемпионата Кипра гарантировал себе чемпионский титул.

В матче 35-го тура АПОЭЛ, занимающий вторую строчку в турнирной таблице, проиграл «Аполлону» (2:3). За тур до конца АПОЭЛ отстает от «Ариса» на 6 очков.

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.