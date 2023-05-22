Цифры и факты. Важнейшие события 27-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры минувшего тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» выигрывает у «Вереса» в общем 10-й раз подряд (мячи 23-4), а на своем поле – 6-й (мячи 14-2).

Горняки празднуют 20-ю викторию в УПЛ под руководством Игора Йовичевича.

Оранжево-черные одерживают 6-ю кряду победу в родных стенах (мячи 11-3).

Общая беспроигрышная серия «Шахтера» достигает 15 матчей (+12=3), а домашняя – 22-х (+19=3).

Горняки забивают 26 игр подряд, а на своем поле – 13.

200-й матч в клубной карьере проводит Николай Матвиенко (ЧУ – 139, КУ – 13, СК – 2, ЕК – 46).

«Шахтер» 55-й раз не реализовывает пенальти, обновляя свой антирекорд УПЛ.

«Верес» терпит 50-е поражение в гостях.

Владислав Шарай на 449-й минуте прерывает сухую домашнюю серию горняков.

«Днепр-1», проводивший 50-й поединок на своем поле в элитном дивизионе, 3-й раз кряду берет верх над «Колосом» (мячи 7-2).

Днепряне продлевают голевую серию до 11 матчей.

Александр Кучер празднует 20-ю викторию в УПЛ быстрее, чем кто-либо из тренеров, не работавших с «Динамо» или «Шахтером» – в 27-м матче. Прежний своего рода рекорд, принадлежавший с 1992 года Николаю Павлову («Днепр»), он превосходит на 6 игр.

Артем Довбик, 5-й раз поразивший ворота «Колоса», становится автором 10-го гола днепрян в баталиях с ковалевцами.

«Заря» одерживает 7-ю победу подряд, как в общем (мячи 17-2), повторяя личный рекорд, так и на своем поле (мячи 17-3).

Луганчане продлевают безничейную серию до 12 игр (+11-1), рекордную домашнюю без поражений - до 21 (+17=4), а голевую в родных стенах - до 22-х, повторяя клубное достижение.

Черно-бело-красные, которые провели 10-й сухой матч в этом сезоне, не пропускают 406 минут кряду и на две минуты улучшают личный рекорд 29-летней давности.

Назарий Русин становится 10-м игроком «Зари», забившим 15 мячей в УПЛ, а Владимир Бражко – автором 10-го гола луганчан в поединках с красно-желтыми.

Подопечные Сергея Ковальца терпят 3-е поражение кряду (мячи 0-7).

«Ингулец», проведший 30-й матч без забитых мячей в элитном дивизионе, обновляет два личных антирекорда, продлив общую безголевую серию до 615 минут, а гостевую – до 360.

«Динамо» 5-й раз подряд берет верх над «Александрией» (мячи 12-3).

Киевляне наносят 10-й разгром александрийцам.

Александр Шовковский одерживает первую крупную победу в УПЛ на тренерском посту (в 5-м матче), а Руслань Ротань терпит первое крупное поражение (в 14-м).

Бело-синие забивают черно-желто-зеленым 13 матчей подряд.

Динамовцы, отпраздновавшие 4-ю кряду победу на чужих полях (мячи 11-3), продлевают свою беспроигрышную гостевую серию до 10 матчей (+9=1).

Гостевая голевая серия киевлян достигает 22-х игр.

Совершивший «самострел» Сергей Логинов становится автором 70-го гола «Динамо» в поединках с «Александрией», а Назар Волошин забивает 30-й мяч бело-синих в гостевых баталиях с черно-желто-зелеными.

«Александрия», которая не знает побед во встречах с «Динамо» 11 матчей подряд (=2-9), прерывает свою 11-матчевую домашнюю беспроигрышную серию (+5=6). Последний раз александрийцы уступали гостям 5 сентября 2022 года - 1:3 с «Металлистом».

Кирилл Сигеев становится автором 10-го гола черно-желто-зеленых в поединках с бело-синими на своем поле.

«Ворскла» 10-й раз побеждает «Кривбасс» в родных стенах.

Бело-зеленые празднуют 10-ю викторию в УПЛ под руководством Виктора Скрипника.

Полтавчане проводят 150-й сухой матч дома, а криворожцы – 150-й безголевой в гостях.

Руслан Степанюк становится автором 500-го гола «Ворсклы» на своем поле.

«Кривбасс» не забивает на чужих полях 3 игры кряду (277 минут).

Команды Романа Григорчука пропускают 150-й мяч в чемпионатах Украины.

Личное достижение устанавливает «Металлист 1925», продливший домашнюю сухую серию до 279 минут.

Никита Безуглый прерывает две безголевые серии своей команды: общую – на 365-й минуте, а «рекордную» домашнюю – на 428-й.

Мяч, забитый Никитой Безуглым, оказывается 50-м, пропущенным «Металлистом» в этом сезоне.

20-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Эдмар (+4=9-7, 15-31).

«Металлист», потерпевший 6-е кряду поражение на чужих полях (мячи 3-16), продлевает безвыигрышную гостевую серию до 10 игр (=2-8).



ФК Металлист. Кирилл Влага

Защитник «Металлиста» Кирилл Влага становится самым молодым игроком основного состава в УПЛ-2022/23 - 16 лет 211 дней.

«Львов» терпит 90-е поражение в чемпионатах Украины и за три тура до финиша теряет все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Подопечные Анатолия Бессмерного обновляют два личных антирекорда, проиграв 10-й матч подряд, как в общем, так и на чужих полях с одной и той же разницей мячей 5-22.

«Горожане» продлевают свои общие серии без побед и с пропущенными голами до 12 игр (=1-11), а гостевые - до 11 (=1-10).

«Львов» не может поразить ворота соперников 405 минут кряду.

Мяч, забитый Сергеем Симининым в свои ворота, становится 50-м, пропущенным «горожанами» в УПЛ при Анатолии Бессмертном.



ФК Львов

«Рух» 10-й раз играет на «ноль» в родных стенах.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Сергей Симинин («Львов»), 100-й – Сергей Чоботенко («Колос»), 1-й – Антон Боль и Решат Рамадани (оба – «Динамо»).

15-й мяч в УПЛ забивает Владислав Ванат, 5-й – Назар Волошин, Эдуард Сарапий и Владислав Шарай, 1-й – Андрей Чирук (в 18-й игре) и Михаил Гечев (в 25-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Назар Волошин («Динамо»).

4-й матч подряд не уходит с поля без гола Артем Довбик.

3-й одиннадцатиметровый из 3-х реализовывает Владимир Бражко.

4-ю пенальтийскую дуэль из 9 выигрывает Богдан Когут.

65-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Александр Бандура, 5-й – Павел Исенко.

60-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в нынешнем сезоне Семен Вовченко («Верес»), Иван Дибанго («Кривбасс») и Юрий Кравчук («Минай»), 50-й – Богдан Бутко («Заря») и Евгений Ткачук («Металлист 1925»).

10-й раз назначает пенальти арбитр из Славянска Александр Омельченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ