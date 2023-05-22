Украина. Премьер лига22 мая 2023, 11:05 | Обновлено 22 мая 2023, 11:27
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Александр ХАЦКЕВИЧ: «За объятия с Монзуль получил от жены»
Бывший тренер «Динамо» смог разрулить эту ситуацию
22 мая 2023, 11:05 | Обновлено 22 мая 2023, 11:27
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич пошутил об эпизоде с арбитром Катериной Монзуль, когда он во время матча с «Олимпиком» сначала накричал на нее, а позже обнял.
- Я тогда за это действие больше получил от жены, чем от кого-то. Она подумала, что это очень хорошая моя знакомая. Сначала это были негативные эмоции, но их перевели в позитивные.
- А как вы так сделали?
- Это уровень, – сказал Хацкевич в программе «ЧестнОК».
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