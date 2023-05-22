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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «За объятия с Монзуль получил от жены»
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 11:05 | Обновлено 22 мая 2023, 11:27
924
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «За объятия с Монзуль получил от жены»

Бывший тренер «Динамо» смог разрулить эту ситуацию

22 мая 2023, 11:05 | Обновлено 22 мая 2023, 11:27
924
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «За объятия с Монзуль получил от жены»
screenshot. Александр Хацкевич и Катерина Монзуль

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич пошутил об эпизоде с арбитром Катериной Монзуль, когда он во время матча с «Олимпиком» сначала накричал на нее, а позже обнял.

- Я тогда за это действие больше получил от жены, чем от кого-то. Она подумала, что это очень хорошая моя знакомая. Сначала это были негативные эмоции, но их перевели в позитивные.

- А как вы так сделали?
- Это уровень, – сказал Хацкевич в программе «ЧестнОК».

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Александр Хацкевич Катерина Монзуль Динамо Киев
Источник Sport.ua
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