Александр ХАЦКЕВИЧ: «За объятия с Монзуль получил от жены»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич пошутил об эпизоде с арбитром Катериной Монзуль, когда он во время матча с «Олимпиком» сначала накричал на нее, а позже обнял.

- Я тогда за это действие больше получил от жены, чем от кого-то. Она подумала, что это очень хорошая моя знакомая. Сначала это были негативные эмоции, но их перевели в позитивные.

- А как вы так сделали?

- Это уровень, – сказал Хацкевич в программе «ЧестнОК».