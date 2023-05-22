Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на первое место, Джокович – третий

Две последние неделе мужчины провели на Мастерсе в Риме, где в финале Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне. Победитель повторил личный рекорд в рейтинге, вернувшись на первое место. Финалист также установил личный рекорд – шестое место.

Карлос Алькарас хоть и довольно рано покинул соревнования, но вернулся себе статус первой ракетки мира. Новак Джокович не смог защитить титул и опустился на третью позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Три лучших украинских теннисиста синхронно опустились в рейтинге, но добавили многие из остальных. Эрик Ваншельбойм еще раз обновил личное достижение, также личный рекорд на счету Александра Брайнина.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке на первое место вышел Медведев, а Хольгер Руне поднялся на седьмую строчку.

Чемпионская гонка ATP