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  4. Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на первое место, Джокович – третий
ATP
22 мая 2023, 09:23 |
323
0

Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на первое место, Джокович – третий

Ваншельбойм и Брайнин обновили личные рекорды

22 мая 2023, 09:23 |
323
0
Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на первое место, Джокович – третий
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Две последние неделе мужчины провели на Мастерсе в Риме, где в финале Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне. Победитель повторил личный рекорд в рейтинге, вернувшись на первое место. Финалист также установил личный рекорд – шестое место.

Карлос Алькарас хоть и довольно рано покинул соревнования, но вернулся себе статус первой ракетки мира. Новак Джокович не смог защитить титул и опустился на третью позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Три лучших украинских теннисиста синхронно опустились в рейтинге, но добавили многие из остальных. Эрик Ваншельбойм еще раз обновил личное достижение, также личный рекорд на счету Александра Брайнина.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке на первое место вышел Медведев, а Хольгер Руне поднялся на седьмую строчку.

Чемпионская гонка ATP

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Источник Sport.ua
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