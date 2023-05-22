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Англия
22 мая 2023, 07:21 | Обновлено 22 мая 2023, 07:57
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая

Важные события во всех видах спорта

22 мая 2023, 07:21 | Обновлено 22 мая 2023, 07:57
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Ньюкасл – Лестер

Favbet 1.40 – 5.60 – 8.20

19:30 Рома – Салернитана

Favbet 1.53 – 4.44 – 7.20

21:45 Эмполи – Ювентус

Favbet 5.20 – 4.00 – 1.74

ТЕННИС

17:00 Александра Игнатик – Элина Свитолина

Favbet 6.15 – 1.11

ХОККЕЙ

16:20 Канада – Норвегия

Favbet 1.09 – 11.00 – 17.00

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Источник Sport.ua
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