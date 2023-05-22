СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая

В понедельник, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Ньюкасл – Лестер

1.40 – 5.60 – 8.20

19:30 Рома – Салернитана

1.53 – 4.44 – 7.20

21:45 Эмполи – Ювентус

5.20 – 4.00 – 1.74

ТЕННИС

17:00 Александра Игнатик – Элина Свитолина

6.15 – 1.11

ХОККЕЙ

16:20 Канада – Норвегия

1.09 – 11.00 – 17.00