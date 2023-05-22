Англия22 мая 2023, 07:21 | Обновлено 22 мая 2023, 07:57
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
Важные события во всех видах спорта
22 мая 2023, 07:21 | Обновлено 22 мая 2023, 07:57
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В понедельник, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Ньюкасл – Лестер
19:30 Рома – Салернитана
21:45 Эмполи – Ювентус
ТЕННИС
17:00 Александра Игнатик – Элина Свитолина
ХОККЕЙ
16:20 Канада – Норвегия
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