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Чемпионат Европы
22 мая 2023, 07:23 |
368
0

Известно, на какой стадионе Италия примет Украину в рамках отбора Евро-2024

Один из ключевых матчей квалификации состоится в Милане

22 мая 2023, 07:23 |
368
0
Известно, на какой стадионе Италия примет Украину в рамках отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт УЕФА сообщает что матч шестого тура отбора на Евро-2024 Италия – Украина, который состоится 12 сентября, сыграют на «Сан-Сиро» в Милане.

Отметим, что сборная Украины в отборочном этапе пока провела одну встречу, проиграв англичанам на выезде (0:2). Итальянцы не пропускали туров и успели сыграть два матча, проиграв Англии (1:2) и выиграв у Мальты (3:0).

Отметим, что в июне сборная Украины в рамках отбора сразится против Северной Македонии (16.06) и Мальты (19.06). 9 сентября сине-желтые сыграют с Англией.

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Источник УЕФА
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