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  4. Назарий РУСИН: «Нам под силу обыграть Шахтер»
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 04:40 |
188
0

Назарий РУСИН: «Нам под силу обыграть Шахтер»

Форвард «Зари» – о предстоящем матче

22 мая 2023, 04:40 |
188
0
Назарий РУСИН: «Нам под силу обыграть Шахтер»
ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Нападающий луганской «Зари» Назарий Русин поделился ожиданиями от матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Соперники теперь настраиваются на матч с нами, как на «Шахтер» и «Динамо». По силам ли «Заре» обыграть «горняков»? Бесспорно. Мы это доказываем своей игрой.

«Заря» – один из сильнейших клубов Украины. Посмотрим, кто из нас сильнее. Мы в каждом поединке играем на победу», – сказал Русин.

Матч «Заря» – «Шахтер» Донецк состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00 по Киеву.

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Назарий Русин Заря - Шахтер Заря Луганск Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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