Назарий РУСИН: «Нам под силу обыграть Шахтер»

Нападающий луганской «Зари» Назарий Русин поделился ожиданиями от матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Соперники теперь настраиваются на матч с нами, как на «Шахтер» и «Динамо». По силам ли «Заре» обыграть «горняков»? Бесспорно. Мы это доказываем своей игрой.

«Заря» – один из сильнейших клубов Украины. Посмотрим, кто из нас сильнее. Мы в каждом поединке играем на победу», – сказал Русин.

Матч «Заря» – «Шахтер» Донецк состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00 по Киеву.