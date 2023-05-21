Источник: Виктор Скрипник летом может покинуть Ворсклу
Вероятно, в следующем сезоне у полтавской команды будет играть молодежь
Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке рассказал о возможных кадровых изменениях в полтавской «Ворскле»:
«Роман Виктора Скрипника и «Ворсклы» с большой вероятностью подходит к концу. Обе стороны имеют определенные претензии. Тренеру не нравится, что не все его трансферные пожелания были реализованы. Также заявлено, что в следующем сезоне будет играть молодежь.
Претензия со стороны клуба – бюджет был х2, а результат – минус несколько позиций в турнирной таблице. Было 16 трансферов, а заиграли только Таулант Сефери, Василий Кравец, Владлен Юрченко.
Там нет химии, отсутствует четкий контакт между руководством и главным тренером. Поэтому Скрипник будет уходить из Ворсклы. Остается лишь один вопрос. Контрактом предусмотрена огромная компенсация. Сумма составляет чуть ли не полмиллиона. Не гривен. Интересно, как стороны разойдутся в этой ситуации».
Контракт Виктора Скрипника с полтавской «Ворсклой» действует до 30 июня 2025 года.
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