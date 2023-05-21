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Испания
21 мая 2023, 23:59 | Обновлено 22 мая 2023, 00:27
222
0

Источник: Виктор Скрипник летом может покинуть Ворсклу

Вероятно, в следующем сезоне у полтавской команды будет играть молодежь

21 мая 2023, 23:59 | Обновлено 22 мая 2023, 00:27
222
0
Источник: Виктор Скрипник летом может покинуть Ворсклу
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке рассказал о возможных кадровых изменениях в полтавской «Ворскле»:

«Роман Виктора Скрипника и «Ворсклы» с большой вероятностью подходит к концу. Обе стороны имеют определенные претензии. Тренеру не нравится, что не все его трансферные пожелания были реализованы. Также заявлено, что в следующем сезоне будет играть молодежь.

Претензия со стороны клуба – бюджет был х2, а результат – минус несколько позиций в турнирной таблице. Было 16 трансферов, а заиграли только Таулант Сефери, Василий Кравец, Владлен Юрченко.

Там нет химии, отсутствует четкий контакт между руководством и главным тренером. Поэтому Скрипник будет уходить из Ворсклы. Остается лишь один вопрос. Контрактом предусмотрена огромная компенсация. Сумма составляет чуть ли не полмиллиона. Не гривен. Интересно, как стороны разойдутся в этой ситуации».

Контракт Виктора Скрипника с полтавской «Ворсклой» действует до 30 июня 2025 года.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава отставка ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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