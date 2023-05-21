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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 18:45 | Обновлено 21 мая 2023, 19:38
617
7

Шахтер уничтожил Динамо со счетом 5:0 в женском Классическом

Представительницы донецкой команды не оставили шансов киевлянкам

21 мая 2023, 18:45 | Обновлено 21 мая 2023, 19:38
617
7
Шахтер уничтожил Динамо со счетом 5:0 в женском Классическом
shakhtar.com

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 21-го тура чемпионата Украины среди женщин между клубами «Динамо» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу донецкой команды.

Женское украинское классическое в итоги осталось без интриги.

«Шахтер» идет в турнирной таблице на третьем месте. У команды 48 очков. Отставание от «Кривбасса», который располагается на 2-й позиции, – 6 очков. У чемпиона женского первенства Украины «Ворсклы» 63 пункта. Полтавская команда выиграла каждый из 21 матча с общим счетом 124:4.

«Динамо» находится на 6-й позиции.

Чемпионат Украины среди женщин. 21-й тур

«Динамо» (Женщины) – «Шахтер» (Женщины) – 0:5

Голы: Вегерич, 6 (пен.), Головач, 33, Молодюк, 59, 66, Семенюк, 59

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Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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romario1501
А Срна грав ??))
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+2
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Александр Пересадько
Ворскла!!!!!!!
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0
Злий Глобинець
От якби і в чоловічому та аналогічний рахунок! А то ми вже зачекалися
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0
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Springfield
«Динамо» (Жінки) – «Шахтар» (Жінки)
Это уже апогей гендеризма!   И Украина - едина.
Плевать, какой там город кто представляет.
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-2
Gargantua
я от заголовка чуть не оргазмировал
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-3
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