Шахтер уничтожил Динамо со счетом 5:0 в женском Классическом

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 21-го тура чемпионата Украины среди женщин между клубами «Динамо» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу донецкой команды.

Женское украинское классическое в итоги осталось без интриги.

«Шахтер» идет в турнирной таблице на третьем месте. У команды 48 очков. Отставание от «Кривбасса», который располагается на 2-й позиции, – 6 очков. У чемпиона женского первенства Украины «Ворсклы» 63 пункта. Полтавская команда выиграла каждый из 21 матча с общим счетом 124:4.

«Динамо» находится на 6-й позиции.

Чемпионат Украины среди женщин. 21-й тур

«Динамо» (Женщины) – «Шахтер» (Женщины) – 0:5



Голы: Вегерич, 6 (пен.), Головач, 33, Молодюк, 59, 66, Семенюк, 59