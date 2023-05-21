Катерина Байндл – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№81 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Рабате (Марокко).

В первом раунде украинка сразится против Майяр Шериф (№43 WTA). Время начала матча – 18:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Кристины Младенович (№153 WTA) или Хулии Риеры (№193 WTA).

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