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Ролан Гаррос
21 мая 2023, 16:59 | Обновлено 21 мая 2023, 17:00
1334
0

Украинские теннисисты узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос

В отборе сыграют Дарья Снигур, Даяна Ястремская и Алексей Крутых

21 мая 2023, 16:59 | Обновлено 21 мая 2023, 17:00
1334
0
Украинские теннисисты узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В женском турнире от Украины выступят Дарья Снигур (№169 WTA) и Даяна Ястремская (№158 WTA).

Первой соперницей Снигур станет Катинка фон Дайхман из Лихтенштейна (№469 WTA).

Даяна начнет соревнования матчем против Александры Игнатик (Каданцу) из Румынии (№261 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

В мужском турнире выступит лишь Алексей Крутых (№177 ATP). Он вступит в борьбу матчем с австралийцем Алексом Болтом (№378 ATP).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Дарья Снигур Даяна Ястремская Алексей Крутых Ролан Гаррос 2023 Катинка фон Дайхманн Александра Игнатик (Каданцу) Алекс Болт
Источник Roland Garros
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