Ролан Гаррос21 мая 2023, 16:59 | Обновлено 21 мая 2023, 17:00
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Украинские теннисисты узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос
В отборе сыграют Дарья Снигур, Даяна Ястремская и Алексей Крутых
21 мая 2023, 16:59 | Обновлено 21 мая 2023, 17:00
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Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.
В женском турнире от Украины выступят Дарья Снигур (№169 WTA) и Даяна Ястремская (№158 WTA).
Первой соперницей Снигур станет Катинка фон Дайхман из Лихтенштейна (№469 WTA).
Даяна начнет соревнования матчем против Александры Игнатик (Каданцу) из Румынии (№261 WTA).
В мужском турнире выступит лишь Алексей Крутых (№177 ATP). Он вступит в борьбу матчем с австралийцем Алексом Болтом (№378 ATP).
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