Украинские теннисисты узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В женском турнире от Украины выступят Дарья Снигур (№169 WTA) и Даяна Ястремская (№158 WTA).

Первой соперницей Снигур станет Катинка фон Дайхман из Лихтенштейна (№469 WTA).

Даяна начнет соревнования матчем против Александры Игнатик (Каданцу) из Румынии (№261 WTA).

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В мужском турнире выступит лишь Алексей Крутых (№177 ATP). Он вступит в борьбу матчем с австралийцем Алексом Болтом (№378 ATP).

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