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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 16:12 |
258
1

Рух – Львов. Названы стартовые составы на матч УПЛ

Начало – в 17:00

21 мая 2023, 16:12 |
258
1
Рух – Львов. Названы стартовые составы на матч УПЛ
ФК Рух Львов

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Львов».

Стартовые составы:

«Рух»: Панькив, Слюбик, Дидык, Слюсар, Лях, Пидгурский, Таллес Б., Сапуга, Альваренга, Мысык, Карабин.

«Львов»: Рыбка, Никитюк, Сасовский, Симинин, Грисьо, Богунов, Кузык, Мильченко, Вовкун, Ременяк, Бугай.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
а что Климчук в запасе?
добазарились за результат и основного игрока можно поберечь?
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