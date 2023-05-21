Рух – Львов. Названы стартовые составы на матч УПЛ

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Львов».

Стартовые составы:

«Рух»: Панькив, Слюбик, Дидык, Слюсар, Лях, Пидгурский, Таллес Б., Сапуга, Альваренга, Мысык, Карабин.

«Львов»: Рыбка, Никитюк, Сасовский, Симинин, Грисьо, Богунов, Кузык, Мильченко, Вовкун, Ременяк, Бугай.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.