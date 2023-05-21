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21 мая 2023, 14:51 | Обновлено 21 мая 2023, 14:58
184
0

Динамо – Шахтер. Женское Классическое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 мая в 16:00 поединок женского чемпионата Украины

21 мая 2023, 14:51 | Обновлено 21 мая 2023, 14:58
184
0
Динамо – Шахтер. Женское Классическое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

21 мая в 16:00 на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе пройдет поединок женского чемпионата Украины по футболу.

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют в женском Классическом дерби.

Донецкая команда ведет борьбу за 3-е место с Колосом, а столичные футболистки находятся на 6-й позиции.

Турнирная таблица ЧУ среди женщин

Динамо – Шахтер. Женское Классическое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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