21 мая в 16:00 на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе пройдет поединок женского чемпионата Украины по футболу.

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют в женском Классическом дерби.

Донецкая команда ведет борьбу за 3-е место с Колосом, а столичные футболистки находятся на 6-й позиции.

Турнирная таблица ЧУ среди женщин

Динамо – Шахтер. Женское Классическое. Смотреть онлайн. LIVE трансляция