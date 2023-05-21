Металлист 1925 – Металлист. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Металлист».

Стартовые составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Коваленко, Габи, Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Ременюк, Чирук.

«Металлист»: Костик, Влага, Мизюк, Порох, Чайковский, Ралюченко, Самуэл, Наумец, Картушов, Чидомере.

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Катерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.