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  4. Металлист 1925 – Металлист. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 14:15 |
244
0

Металлист 1925 – Металлист. Известны стартовые составы команд

Начало встречи в 15:00

21 мая 2023, 14:15 |
244
0
Металлист 1925 – Металлист. Известны стартовые составы команд
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Металлист».

Стартовые составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Коваленко, Габи, Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Ременюк, Чирук.

«Металлист»: Костик, Влага, Мизюк, Порох, Чайковский, Ралюченко, Самуэл, Наумец, Картушов, Чидомере.

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Катерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.

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Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Металлист – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
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Источник Sport.ua
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