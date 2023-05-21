Украина. Премьер лига21 мая 2023, 14:15 |
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Металлист 1925 – Металлист. Известны стартовые составы команд
Начало встречи в 15:00
21 мая 2023, 14:15 |
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В воскресенье, 21 мая, состоится матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Металлист».
Стартовые составы:
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Коваленко, Габи, Русин, Вачиберадзе, Мартынюк, Ременюк, Чирук.
«Металлист»: Костик, Влага, Мизюк, Порох, Чайковский, Ралюченко, Самуэл, Наумец, Картушов, Чидомере.
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Катерина Монзуль. Начало встречи в 15:00.
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