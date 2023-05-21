Элина Свитолина – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге
21 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).
В первом раунде украинка сразится против Луизы Чирико (№242 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Доден – Яничиевич. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в следующем матче сразится против Кэти Волынец (№102 WTA) или Элизы Мертенс (№26 WTA).
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