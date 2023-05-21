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  4. Элина Свитолина – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 мая 2023, 13:10 |
542
0

Элина Свитолина – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге

21 мая 2023, 13:10 |
542
0
Элина Свитолина – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В первом раунде украинка сразится против Луизы Чирико (№242 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Доден – Яничиевич. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Кэти Волынец (№102 WTA) или Элизы Мертенс (№26 WTA).

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Элина Свитолина WTA Страсбург Луиза Чирико смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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