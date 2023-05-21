Элина Свитолина – Луиза Чирико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№540 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В первом раунде украинка сразится против Луизы Чирико (№242 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Доден – Яничиевич. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Кэти Волынец (№102 WTA) или Элизы Мертенс (№26 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА