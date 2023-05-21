Трагедия в Сальвадоре. После давки на стадионе сотни раненых, есть погибшие
Инцидент произошел в пригороде столицы страны
Давка произошла на стадионе «Монументаль», что в Кускатлане (25 км от столицы Сальвадора – Сан-Сальвадора), во время матча команд «Альянца» и ФАС в четвертьфинале финальной стадии сальвадорской футбольной лиги.
Полиция сообщила о том, что в результате случившегося происшествия уже девять человек считаются погибшими, а сотни людей получили травмы различной тяжести.
Матч был отменен. Все игроки команд, как и персонал арены, были заняты помощью зрителям, которые выбирались из-под давки.
Прокуратура заявила, что расследования происшествия уже начато.
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