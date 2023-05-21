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Англия
21 мая 2023, 02:31 |
13
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая

Важные события во всех видах спорта

21 мая 2023, 02:31 |
13
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Металлист 1925 – Металлист

Favbet 1.88 – 3.70 – 4.06

16:00 Брайтон – Саутгемптон

Favbet 1.23 – 7.60 – 13.50

18:00 Манчестер Сити – Челси

Favbet 1.34 – 6.00 – 9.60

19:30 Валенсия – Реал Мадрид

Favbet 3.40 – 3.76 – 2.18

ТЕННИС

14:30 Элина Свитолина – Луиза Чирико

Favbet 1.22 – 4.32

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Источник Sport.ua
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