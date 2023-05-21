Англия21 мая 2023, 02:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая
Важные события во всех видах спорта
21 мая 2023, 02:31 |
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В воскресенье, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Металлист 1925 – Металлист
16:00 Брайтон – Саутгемптон
18:00 Манчестер Сити – Челси
19:30 Валенсия – Реал Мадрид
ТЕННИС
14:30 Элина Свитолина – Луиза Чирико
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