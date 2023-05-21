СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 мая

В воскресенье, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Металлист 1925 – Металлист

1.88 – 3.70 – 4.06

16:00 Брайтон – Саутгемптон

1.23 – 7.60 – 13.50

18:00 Манчестер Сити – Челси

1.34 – 6.00 – 9.60

19:30 Валенсия – Реал Мадрид

3.40 – 3.76 – 2.18

ТЕННИС

14:30 Элина Свитолина – Луиза Чирико

1.22 – 4.32