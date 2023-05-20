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ATP
20 мая 2023, 23:40 | Обновлено 20 мая 2023, 23:43
412
0

Надежда на датчанина. Стали известны финалисты Мастерса в Риме

В матче за трофей сойдутся Даниил Медведев и Хольгер Руне

20 мая 2023, 23:40 | Обновлено 20 мая 2023, 23:43
412
0
Надежда на датчанина. Стали известны финалисты Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В субботу, 20 мая, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).

В полуфинале в верхней части турнирной сетки Каспер Рууд в двух сетах проиграл Хольгеру Руне. Норвежец вел со счетом 7:6 (7:2), 4:2, однако проиграл 4 гейма подряд и не смог навязать борьбу в третьей партии.

В нижней части сетки сошлись Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Матч дважды был прерван в первом сете из-за дождя, а после того, как возобновился, представитель страны 404 выиграл партию со счетом 4:5. Второй сет закончился аналогично.

АТР 1000 Рим. 1/2 финала

Хольгер Руне [7] – Каспер Рууд [4] – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2
Даниил Медведев [3] – Стефанос Циципас [5] – 7:5, 7:5

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ATP Рим Даниил Медведев Хольгер Руне Каспер Рууд Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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