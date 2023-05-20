Надежда на датчанина. Стали известны финалисты Мастерса в Риме
В матче за трофей сойдутся Даниил Медведев и Хольгер Руне
В субботу, 20 мая, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Риме (Италия).
В полуфинале в верхней части турнирной сетки Каспер Рууд в двух сетах проиграл Хольгеру Руне. Норвежец вел со счетом 7:6 (7:2), 4:2, однако проиграл 4 гейма подряд и не смог навязать борьбу в третьей партии.
В нижней части сетки сошлись Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Матч дважды был прерван в первом сете из-за дождя, а после того, как возобновился, представитель страны 404 выиграл партию со счетом 4:5. Второй сет закончился аналогично.
АТР 1000 Рим. 1/2 финала
Хольгер Руне [7] – Каспер Рууд [4] – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2
Даниил Медведев [3] – Стефанос Циципас [5] – 7:5, 7:5
🫵 @InteBNLdItalia 2023 FINAL!— ATP Tour (@atptour) May 20, 2023
Who wins: Rune or Medvedev? 🏆@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/AzkFHdaKbN
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