Два украинских теннисиста сыграют в финальных поединках на турнирах ITF

Украинские теннисисты Вячеслав Белинский (АТР 686) и Эрик Ваншельбойм (АТР 453) сыграют в финальных матчах на турнирах ITF.

Вячеслав выступает на 15-тысячнике в Приедоре (Босния и Герцеговина). 20 мая он выиграл два матча и вышел в финал соревнований. В четвертьфинальном поединке 15-тысячника Белинский обыграл Николаса Дзанеллато, а в полуфинальном – Душана Обрадовича.

В матче за трофей на боснийском турнире украинец сыграет с Андреем Недичем.

ITF M15 Приедор. Грунт

Четвертьфинал: Вячеслав Белинский (Украина) [6] – Николас Дзанеллато (Бразилия) [3] – 6:2, 6:3

Полуфинал: Вячеслав Белинский (Украина) [6] – Душан Обрадович (Сербия) – 6:3, 6:4

Ваншельбойм 20 мая в полуфинале грунтового 15-тысячника в Аддис-Абеба (Эфиопия) выиграл у Дениса Константина Спридона. В финальном поединке Эрик встретится с первым сеяным Бенджамином Локом.

ITF M15 Адди-Абеба. Грунт. Полуфинал

Денис Константин Спридон (Италия) – Эрик Ваншельбойм (Украина) [2] – 3:6, 4:6