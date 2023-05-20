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ITF
20 мая 2023, 22:29 | Обновлено 20 мая 2023, 22:42
188
0

Два украинских теннисиста сыграют в финальных поединках на турнирах ITF

Вячеслав Белинский и Эрик Ваншельбойм успешно проводят игровую неделю

20 мая 2023, 22:29 | Обновлено 20 мая 2023, 22:42
188
0
Два украинских теннисиста сыграют в финальных поединках на турнирах ITF
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинские теннисисты Вячеслав Белинский (АТР 686) и Эрик Ваншельбойм (АТР 453) сыграют в финальных матчах на турнирах ITF.

Вячеслав выступает на 15-тысячнике в Приедоре (Босния и Герцеговина). 20 мая он выиграл два матча и вышел в финал соревнований. В четвертьфинальном поединке 15-тысячника Белинский обыграл Николаса Дзанеллато, а в полуфинальном – Душана Обрадовича.

В матче за трофей на боснийском турнире украинец сыграет с Андреем Недичем.

ITF M15 Приедор. Грунт

  • Четвертьфинал: Вячеслав Белинский (Украина) [6] – Николас Дзанеллато (Бразилия) [3] – 6:2, 6:3
  • Полуфинал: Вячеслав Белинский (Украина) [6] – Душан Обрадович (Сербия) – 6:3, 6:4

Ваншельбойм 20 мая в полуфинале грунтового 15-тысячника в Аддис-Абеба (Эфиопия) выиграл у Дениса Константина Спридона. В финальном поединке Эрик встретится с первым сеяным Бенджамином Локом.

ITF M15 Адди-Абеба. Грунт. Полуфинал

Денис Константин Спридон (Италия) – Эрик Ваншельбойм (Украина) [2] – 3:6, 4:6

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ITF Приедор Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм
Источник Sport.ua
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