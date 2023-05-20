Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Страсбурге
Элина выступит на следующей неделе на грунтовом 250-тысячнике во Франции
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 540) выступит на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция), который пройдет с 21 по 27 мая.
В 1/16 финала соревнований украинка сыграет с Луизой Чирико (США, WTA 242). Элина и Луиза играли между собой 1 раз. В 2015 году Свитолина обыграла американку в 1-м раунде на турнире в Боготе.
Наивысшей позицией 27-летней Чирико в рейтинге WTA является 58-я строчка. На ее счету 3 трофея ITF.
Элина после возвращения из декрета сыграла 10 матчей, выиграв четыре из них.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой за титул абсолютного чемпиона мира обещает быть зрелищным
Во время дуэли взглядов в Лас-Вегасе Девин чуть не устроил потасовку