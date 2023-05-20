Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 250 в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 540) выступит на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция), который пройдет с 21 по 27 мая.

В 1/16 финала соревнований украинка сыграет с Луизой Чирико (США, WTA 242). Элина и Луиза играли между собой 1 раз. В 2015 году Свитолина обыграла американку в 1-м раунде на турнире в Боготе.

Наивысшей позицией 27-летней Чирико в рейтинге WTA является 58-я строчка. На ее счету 3 трофея ITF.

Элина после возвращения из декрета сыграла 10 матчей, выиграв четыре из них.