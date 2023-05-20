Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур не смогла выйти в финал 60-тысячника во Франции
ITF
20 мая 2023, 17:40 |
114
0

Снигур не смогла выйти в финал 60-тысячника во Франции

Украинка в двух сетах проиграла Элис Роббе

20 мая 2023, 17:40 |
114
0
Снигур не смогла выйти в финал 60-тысячника во Франции
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 169) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 во французском городе Сен-Годан.

В полуфинале соревнования украинка в двух сетах уступила Элис Роббе (WTA 212) из Франции за 58 минут.

ITF W60 Сен-Годан. Грунт. 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) [4] – Элис Роббе (Франция) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

За матч украинка сделала 2 брейка и отдала 6 своих подач.

В финале 60-тысячника во Франции Роббе сыграет с Робин Монтгомери (WTA 195) из США.

По теме:
Снигур пробилась в полуфинал 60-тысячника ITF во Франции
Снигур вышла в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF во Франции
Снигур стартовала с уверенной победы на 60-тысячнике ITF во Франции
Алис Роббе ITF Сен-Годан Дарья Снигур
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина получит самолеты F-16. В США рассказали только об одном условии
Война | 20 мая 2023, 15:28 10
Украина получит самолеты F-16. В США рассказали только об одном условии
Украина получит самолеты F-16. В США рассказали только об одном условии

Не стрелять по россии

ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
Футбол | 19 мая 2023, 22:26 7
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика

Официальный Twitter-аккаунт лондонцев опубликовал фото украинца

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 20.05.2023, 04:35
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»
Теннис | 19.05.2023, 20:37
Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»
Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
Бокс | 20.05.2023, 02:45
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
19.05.2023, 15:21 4
Футбол
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
18.05.2023, 22:21 14
Футбол
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
20.05.2023, 04:00 5
Бокс
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
19.05.2023, 05:20 12
Футбол
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
19.05.2023, 04:04 4
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2023, 03:38 5
Хоккей
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности