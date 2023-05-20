ITF20 мая 2023, 17:40 |
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Снигур не смогла выйти в финал 60-тысячника во Франции
Украинка в двух сетах проиграла Элис Роббе
20 мая 2023, 17:40 |
114
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 169) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 во французском городе Сен-Годан.
В полуфинале соревнования украинка в двух сетах уступила Элис Роббе (WTA 212) из Франции за 58 минут.
ITF W60 Сен-Годан. Грунт. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) [4] – Элис Роббе (Франция) – 2:6, 2:6
Это была первая встреча девушек.
За матч украинка сделала 2 брейка и отдала 6 своих подач.
В финале 60-тысячника во Франции Роббе сыграет с Робин Монтгомери (WTA 195) из США.
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