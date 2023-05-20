Снигур не смогла выйти в финал 60-тысячника во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 169) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 во французском городе Сен-Годан.

В полуфинале соревнования украинка в двух сетах уступила Элис Роббе (WTA 212) из Франции за 58 минут.

ITF W60 Сен-Годан. Грунт. 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) [4] – Элис Роббе (Франция) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

За матч украинка сделала 2 брейка и отдала 6 своих подач.

В финале 60-тысячника во Франции Роббе сыграет с Робин Монтгомери (WTA 195) из США.