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  4. ВИДЕО. Шикарный ассист Буяльского, гол Вивчаренко в ворота Александрии
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 17:05 |
2879
3

ВИДЕО. Шикарный ассист Буяльского, гол Вивчаренко в ворота Александрии

Красивый мяч оформил защитник киевлян

20 мая 2023, 17:05 |
2879
3
ВИДЕО. Шикарный ассист Буяльского, гол Вивчаренко в ворота Александрии
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украины Динамо сделало счет 3:1, оформив красивый гол в ворота Александрии. Классную результативную передачу выдал Виталий Буяльский, а гол в касание оформил Константин Вивчаренко.

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Александрия Александрия - Динамо чемпионат Украины по футболу Константин Вивчаренко Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
а первый пас то видели кто отдал?
Дячук. а ведь недавно еще боялся пас давать дальше  чем на 10 метров и то назад.
вот учится человек. с большими ошибками, трудно, но... учится. 
в таких случаях и ошибки надо прощать.
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+2
ALKOSruLKA
а де, власне, пас?  мяч відлетів від захисника...
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-2
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