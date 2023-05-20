Украина. Премьер лига20 мая 2023, 17:05 |
2879
3
ВИДЕО. Шикарный ассист Буяльского, гол Вивчаренко в ворота Александрии
Красивый мяч оформил защитник киевлян
20 мая 2023, 17:05 |
2879
3
В матче чемпионата Украины Динамо сделало счет 3:1, оформив красивый гол в ворота Александрии. Классную результативную передачу выдал Виталий Буяльский, а гол в касание оформил Константин Вивчаренко.
Костянтин Вівчаренко закріплює перевагу Динамо у матчі з Олександрією ⚽💙#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/h1qS6EOkPG— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 20, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 мая 2023, 16:57 0
Цыганков результативными действиями не отметился
Бокс | 20 мая 2023, 02:45 21
Бой за титул абсолютного чемпиона мира обещает быть зрелищным
Футбол | 20.05.2023, 10:48
Футбол | 19.05.2023, 22:26
Бокс | 20.05.2023, 04:00
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.05.2023, 06:25 37
19.05.2023, 12:38 11
19.05.2023, 17:05 6
19.05.2023, 04:04 4
18.05.2023, 16:56 3
18.05.2023, 17:15 5
20.05.2023, 03:38 5
19.05.2023, 10:01 41
Дячук. а ведь недавно еще боялся пас давать дальше чем на 10 метров и то назад.
вот учится человек. с большими ошибками, трудно, но... учится.
в таких случаях и ошибки надо прощать.