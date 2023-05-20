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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 16:55 | Обновлено 20 мая 2023, 18:05
2485
0

Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги

Командам осталось доиграть 15 минут основного времени

20 мая 2023, 16:55 | Обновлено 20 мая 2023, 18:05
2485
0
Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК Александрия

В центральном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» принимает киевское «Динамо».

На 75-й минуте арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин был вынужден приостановить встречу из-за воздушной тревоги.

Командам осталось доиграть 15 минут основного времени. «Динамо» ведет в счете – 3:1.

Напомним, в первом круге «Динамо» обыграло «Александрию» с тем же счетом 1:3. Если команде Руслана Ротаня не удастся отыграться, она потерпит первое поражение за последних 5 матчей.

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Александрия Александрия - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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