Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Лэмпарда и Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Челси
Англия
20 мая 2023, 16:04 | Обновлено 20 мая 2023, 16:11
292
0

ВИДЕО. Слова Лэмпарда и Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Челси

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

20 мая 2023, 16:04 | Обновлено 20 мая 2023, 16:11
292
0
ВИДЕО. Слова Лэмпарда и Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на 4 зачетных пункта и при этом имея 1 матч в запасе. Судьба чемпионства в Англии полностью находится в руках «горожан».

Даже если «канониры» обыграют «Ноттингем Форест» на выезде в субботу, то в воскресенье, в случае победы над «Челси», подопечные Гвардиолы станут недосягаемыми для своего единственного преследователя. Триумф перед родными болельщиками на «Этихаде» будет выглядеть солидно.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главных тренеров клубов Пепа Гвардиолы и Фрэнка Лэмпарда.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: Кажется, судьи приезжают в Одессу, чтобы допускать ошибки
Черноморец – Минай – 0:1. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат
видео Фрэнк Лэмпард Пеп Гвардиола Манчестер Сити Челси Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика
Футбол | 20 мая 2023, 12:12 0
Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика
Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика

Стамбульцы видят в украинском форварде замену для Бафетимби Гомиса

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Футбол | 19 мая 2023, 21:55 18
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ

«Днепр-1» по-прежнему отстает от горняков на 2 очка, и личная встреча впереди

Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Футбол | 20.05.2023, 10:23
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20.05.2023, 03:38
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Бокс | 20.05.2023, 06:10
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 3
Зимние виды
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
19.05.2023, 04:04 4
Футбол
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
19.05.2023, 20:55 13
Футбол
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 21
Бокс
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
19.05.2023, 05:20 12
Футбол
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
18.05.2023, 22:21 14
Футбол
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
19.05.2023, 12:38 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности