ВИДЕО. Слова Лэмпарда и Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Челси

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на 4 зачетных пункта и при этом имея 1 матч в запасе. Судьба чемпионства в Англии полностью находится в руках «горожан».

Даже если «канониры» обыграют «Ноттингем Форест» на выезде в субботу, то в воскресенье, в случае победы над «Челси», подопечные Гвардиолы станут недосягаемыми для своего единственного преследователя. Триумф перед родными болельщиками на «Этихаде» будет выглядеть солидно.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главных тренеров клубов Пепа Гвардиолы и Фрэнка Лэмпарда.