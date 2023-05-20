УПЛ подала в УАФ проект сезона: 16 клубов в чемпионате и Кубок Украины

По информации СМИ, УПЛ направила в УАФ проект регламента следующего сезона чемпионата Украины. Сообщается, что лига планирует возвращение Кубка Украины.

Кубок в нынешнем сезоне не проводился, а в сезоне 2023/24 планируется полноценный розыгрыш турнира. Команды УПЛ должны начать участие с 1/16 финала.

Что касается УПЛ, то в чемпионате не ожидается изменения количества участников: в турнире останется 16 команд.