Украина. Премьер лига20 мая 2023, 15:51 |
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УПЛ подала в УАФ проект сезона: 16 клубов в чемпионате и Кубок Украины
Планируется возвращение Кубка Украины
20 мая 2023, 15:51 |
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По информации СМИ, УПЛ направила в УАФ проект регламента следующего сезона чемпионата Украины. Сообщается, что лига планирует возвращение Кубка Украины.
Кубок в нынешнем сезоне не проводился, а в сезоне 2023/24 планируется полноценный розыгрыш турнира. Команды УПЛ должны начать участие с 1/16 финала.
Что касается УПЛ, то в чемпионате не ожидается изменения количества участников: в турнире останется 16 команд.
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