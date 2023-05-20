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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 15:51 |
688
0

УПЛ подала в УАФ проект сезона: 16 клубов в чемпионате и Кубок Украины

Планируется возвращение Кубка Украины

20 мая 2023, 15:51 |
688
0
УПЛ подала в УАФ проект сезона: 16 клубов в чемпионате и Кубок Украины
УПЛ

По информации СМИ, УПЛ направила в УАФ проект регламента следующего сезона чемпионата Украины. Сообщается, что лига планирует возвращение Кубка Украины.

Кубок в нынешнем сезоне не проводился, а в сезоне 2023/24 планируется полноценный розыгрыш турнира. Команды УПЛ должны начать участие с 1/16 финала.

Что касается УПЛ, то в чемпионате не ожидается изменения количества участников: в турнире останется 16 команд.

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чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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