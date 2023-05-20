Украина. Премьер лига20 мая 2023, 16:02 |
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ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат
Киевляне вышли вперед
20 мая 2023, 16:02 |
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В матче чемпионата Украины Александрия - Динамо гости забили первый гол силами Александра Андриевского, который ударом в касание замкнул передачу Владислава Кабаева.
Для хавбека киевлян это второй гол в сезоне.
А после этого красивый мяч оформил форвард Владислав Ванат.
Голи Олександра Андрієвського та Владислава Ваната в ворота Олександрії ⚽⚽#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/7IckWnFpRu— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 20, 2023
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