ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат

В матче чемпионата Украины Александрия - Динамо гости забили первый гол силами Александра Андриевского, который ударом в касание замкнул передачу Владислава Кабаева.

Для хавбека киевлян это второй гол в сезоне.

А после этого красивый мяч оформил форвард Владислав Ванат.