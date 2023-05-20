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  4. ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 16:02 |
1890
0

ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат

Киевляне вышли вперед

20 мая 2023, 16:02 |
1890
0
ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

В матче чемпионата Украины Александрия - Динамо гости забили первый гол силами Александра Андриевского, который ударом в касание замкнул передачу Владислава Кабаева.

Для хавбека киевлян это второй гол в сезоне.

А после этого красивый мяч оформил форвард Владислав Ванат.

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Александрия - Динамо Динамо Киев Александр Андриевский чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат
Источник Sport.ua
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