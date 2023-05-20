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  4. ВИДЕО. Бражко вывел Зарю вперед в матче с Ингульцом
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 15:20 | Обновлено 20 мая 2023, 15:36
237
0

ВИДЕО. Бражко вывел Зарю вперед в матче с Ингульцом

Команда Патрика ван Леувена сделала заявку на очередную победу

20 мая 2023, 15:20 | Обновлено 20 мая 2023, 15:36
237
0
ВИДЕО. Бражко вывел Зарю вперед в матче с Ингульцом
ФК Заря Луганск. Владимир Бражко

В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» играет против «Ингульца».

На 21-й минуте встречи Владимир Бражко открыл счет, реализовав пенальти.

Отметим, что в этом сезоне Бражко провел 25 матчей в чемпионате УПЛ, отличился 6 голами и 1 результативной передачей.

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Владимир Бражко Заря Луганск Патрик ван Леувен Ингулец Заря - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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