Украина. Премьер лига20 мая 2023, 15:20 | Обновлено 20 мая 2023, 15:36
237
0
ВИДЕО. Бражко вывел Зарю вперед в матче с Ингульцом
Команда Патрика ван Леувена сделала заявку на очередную победу
20 мая 2023, 15:20 | Обновлено 20 мая 2023, 15:36
237
0
В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» играет против «Ингульца».
На 21-й минуте встречи Владимир Бражко открыл счет, реализовав пенальти.
Отметим, что в этом сезоне Бражко провел 25 матчей в чемпионате УПЛ, отличился 6 голами и 1 результативной передачей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 мая 2023, 02:45 20
Бой за титул абсолютного чемпиона мира обещает быть зрелищным
Футбол | 20 мая 2023, 06:35 6
Атакующий хавбек киевского «Динамо» дал интервью Sport.ua
Хоккей | 20.05.2023, 03:38
Бокс | 20.05.2023, 06:25
Футбол | 20.05.2023, 10:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.05.2023, 07:23 1
19.05.2023, 21:55 18
19.05.2023, 15:21 4
20.05.2023, 06:10 7
19.05.2023, 04:04 4
19.05.2023, 12:38 11
19.05.2023, 19:31 57
19.05.2023, 20:55 13