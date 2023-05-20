ВИДЕО. Бражко вывел Зарю вперед в матче с Ингульцом

В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» играет против «Ингульца».

На 21-й минуте встречи Владимир Бражко открыл счет, реализовав пенальти.

Отметим, что в этом сезоне Бражко провел 25 матчей в чемпионате УПЛ, отличился 6 голами и 1 результативной передачей.