Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У претендентов на титул есть мандраж и стресс. Кроме Зари»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 15:12 |
1052
5

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У претендентов на титул есть мандраж и стресс. Кроме Зари»

Тренер отметил одного из конкурентов

20 мая 2023, 15:12 |
1052
5
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У претендентов на титул есть мандраж и стресс. Кроме Зари»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич считает, что наименьшее давление в чемпионской гонке ощущает «Заря», которая не рассчитывала бороться за титул.

«График такой - сейчас «Заря», потом «Днепр-1», а затем «Ворскла». У всех, кто сражается за титул, есть мандраж. Кроме, возможно, «Зари». Они где-то неожиданно вошли в этот статус, без стресса у них. Возможно, и не мечтали где-то и планов не было таких у них».

«Но их футбол позволил им рассчитывать на самые высокие цели. Но, думаю, у нас все будет нормально, если улучшим реализацию», – сказал Йовичевич.

24 мая команда Йовичевича сыграет как раз против «Зари».

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: Кажется, судьи приезжают в Одессу, чтобы допускать ошибки
Черноморец – Минай – 0:1. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Слова Лэмпарда и Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Челси
Шахтер Донецк Игор Йовичевич Заря Луганск чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Футбол | 20 мая 2023, 10:23 6
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»

Тренер «Баварии» – о вылете из Лиги чемпионов

Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика
Футбол | 20 мая 2023, 12:12 0
Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика
Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика

Стамбульцы видят в украинском форварде замену для Бафетимби Гомиса

Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Бокс | 20.05.2023, 04:00
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 20.05.2023, 04:35
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20.05.2023, 03:38
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
У претендентов на титул есть ручная федерация и купленные судьи. Кроме Зари и Днепра!
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
roman75zpr
"Неожиданно" в такой статус не входят, это большой труд и желание, даже если о своих планах не сообщают другим тренерам 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
19.05.2023, 21:55 18
Футбол
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
ФЬЮРИ – промоутеру: «Дай мне бой, который я заслужил, или верни контракт»
19.05.2023, 13:10 6
Бокс
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
18.05.2023, 20:12 1
Футбол
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
20.05.2023, 06:25 37
Бокс
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
19.05.2023, 04:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности