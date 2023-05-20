Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У претендентов на титул есть мандраж и стресс. Кроме Зари»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич считает, что наименьшее давление в чемпионской гонке ощущает «Заря», которая не рассчитывала бороться за титул.

«График такой - сейчас «Заря», потом «Днепр-1», а затем «Ворскла». У всех, кто сражается за титул, есть мандраж. Кроме, возможно, «Зари». Они где-то неожиданно вошли в этот статус, без стресса у них. Возможно, и не мечтали где-то и планов не было таких у них».

«Но их футбол позволил им рассчитывать на самые высокие цели. Но, думаю, у нас все будет нормально, если улучшим реализацию», – сказал Йовичевич.

24 мая команда Йовичевича сыграет как раз против «Зари».