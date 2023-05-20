Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Вильярреалом

Сегодня, 20 мая, состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Вильярреал».

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на эту встречу.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Отметим, что в 15 матчах чемпионата Испании Цыганков в этом сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.