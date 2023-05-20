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Испания
20 мая 2023, 13:50 | Обновлено 20 мая 2023, 14:00
183
0

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Вильярреалом

Украинец начнет поединок с первых минут

20 мая 2023, 13:50 | Обновлено 20 мая 2023, 14:00
183
0
Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 20 мая, состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Вильярреал».

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на эту встречу.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Отметим, что в 15 матчах чемпионата Испании Цыганков в этом сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.

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Виктор Цыганков Жирона Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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