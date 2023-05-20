Испания20 мая 2023, 13:50 | Обновлено 20 мая 2023, 14:00
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Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Вильярреалом
Украинец начнет поединок с первых минут
20 мая 2023, 13:50 | Обновлено 20 мая 2023, 14:00
183
0
Сегодня, 20 мая, состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Вильярреал».
Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на эту встречу.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
Отметим, что в 15 матчах чемпионата Испании Цыганков в этом сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.
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