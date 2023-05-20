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  4. ВИДЕО. 14 лет назад Шахтер выиграл последний Кубок УЕФА
Лига Европы
20 мая 2023, 13:55 |
339
1

ВИДЕО. 14 лет назад Шахтер выиграл последний Кубок УЕФА

В финале команда Луческу обыграла «Вердер»

20 мая 2023, 13:55 |
339
1
ВИДЕО. 14 лет назад Шахтер выиграл последний Кубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно 14 лет назад, 20 мая 2009 года донецкий «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА-2009. В финале команда Мирчи Луческу в овертайме обыграла бременский «Вердер» со счетом 2:1 благодаря голам Луиса Адриано и Жадсона.

Финальный матч проходил в турецком Стамбуле на домашнем стадионе «Фенербахче», «Шукрю Сарачоглу».

Это был последний розыгрыш Кубка УЕФА в истории. Начиная с сезона 2009/2010 турнир был реформирован и переименован в Лигу Европы.

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Источник Sport.ua
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