ВИДЕО. 14 лет назад Шахтер выиграл последний Кубок УЕФА

Ровно 14 лет назад, 20 мая 2009 года донецкий «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА-2009. В финале команда Мирчи Луческу в овертайме обыграла бременский «Вердер» со счетом 2:1 благодаря голам Луиса Адриано и Жадсона.

Финальный матч проходил в турецком Стамбуле на домашнем стадионе «Фенербахче», «Шукрю Сарачоглу».

Это был последний розыгрыш Кубка УЕФА в истории. Начиная с сезона 2009/2010 турнир был реформирован и переименован в Лигу Европы.