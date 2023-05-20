Лига Европы20 мая 2023, 13:55 |
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ВИДЕО. 14 лет назад Шахтер выиграл последний Кубок УЕФА
В финале команда Луческу обыграла «Вердер»
20 мая 2023, 13:55 |
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Ровно 14 лет назад, 20 мая 2009 года донецкий «Шахтер» стал обладателем Кубка УЕФА-2009. В финале команда Мирчи Луческу в овертайме обыграла бременский «Вердер» со счетом 2:1 благодаря голам Луиса Адриано и Жадсона.
Финальный матч проходил в турецком Стамбуле на домашнем стадионе «Фенербахче», «Шукрю Сарачоглу».
Это был последний розыгрыш Кубка УЕФА в истории. Начиная с сезона 2009/2010 турнир был реформирован и переименован в Лигу Европы.
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