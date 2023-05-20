Надежда Киченок упустила парный трофей на турнире WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выиграть парный трофей на грунтовом турнире серии WTА 125 в Париже (Франция).

В финале соревнований в столице Франции украинка вместе с Алишей Паркс уступили тандему Анна Данилина (Казахстан) / Вера Звонорева в трех сетах за 2 часа и 4 минуты.

WTA 125 Париж. Пары. Грунт. Финал

Надежда Киченок (Украина) / Алиша Паркс (США) [1] – Анна Данилина (Казахстан) / Вера Звонорева – 7:5, 6:6 (2:7), [13:15]

На финальном супер тай-брейке Надежда и Алиша побеждали со счетом 5:1, а также имели 3 чемпионшип-поинта, однако не смогли реализовать преимущество и упустили титул.

На счету Киченок 32 парных трофея в карьере: 24 титула ITF и 8 на уровне WTA. 125-тысячник украинка могла взяла впервые.