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  4. Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков
Англия
20 мая 2023, 13:26 |
527
1

Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков

В «Челси» будут большие перемены

20 мая 2023, 13:26 |
527
1
Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Летом новым главным тренером «Челси», скорее всего, станет Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист намерен устроить большую чистку состава команды.

По информации инсайдера Николо Скиры, Почеттино хочет избавиться от 10 игроков. Это вратарь Эдуар Менди, защитники Итан Ампаду, Рахман Баба, Маланг Сарр, хавбеки Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Матео Ковачич, а также нападающие Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Маурисио Почеттино Челси Николо Скира Эдуар Менди Рубен Лофтус-Чик Матео Ковачич Каллум Хадсон-Одои Кристиан Пулишич Хаким Зиеш Пьер-Эмерик Обамеянг
Источник Николо Скира
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Комментарии 1
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johndow
З усіх них хіба що Ковачич є важливим, ну з натяжкою Менді - після крутого попереднього сезону повністю провалив нинішній і на банку присів. Всі інші або збиті льотчики, або орендний матеріал)
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