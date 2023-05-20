Мудрика среди них нет. Почеттино хочет избавиться от 10 игроков

Летом новым главным тренером «Челси», скорее всего, станет Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист намерен устроить большую чистку состава команды.

По информации инсайдера Николо Скиры, Почеттино хочет избавиться от 10 игроков. Это вратарь Эдуар Менди, защитники Итан Ампаду, Рахман Баба, Маланг Сарр, хавбеки Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Матео Ковачич, а также нападающие Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг.