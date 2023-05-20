У голкипера сборной Австрии диагностирован рак яичек

Голкипер швейцарского «Сьона» и сборной Австрии Хайнц Линднер сообщил о том, что у него обнаружен рак левого яичка:

«К сожалению, вынужден сообщить вам, что этот сезон для меня закончился в «Сьоне» и в национальной сборной. Недавно у меня обнаружили опухоль в левом яичке. Этот диагноз сильно поразил меня. Несколько дней назад мне сделали операцию, прошедшую очень хорошо.

К счастью, злокачественная опухоль была вовремя обнаружена и еще не успела распространиться».

В нынешнем сезоне на счету Линднера 29 матчей за «Сьон» во всех турнирах, в которых он пропустил 53 гола и 4 раза отстоял «на ноль». 32-летний вратарь провел 36 матчей в составе сборной Австрии.