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20 мая 2023, 13:07 | Обновлено 20 мая 2023, 13:08
314
0

У голкипера сборной Австрии диагностирован рак яичек

Хайнц Линднер перенес операцию

20 мая 2023, 13:07 | Обновлено 20 мая 2023, 13:08
314
0
У голкипера сборной Австрии диагностирован рак яичек
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер швейцарского «Сьона» и сборной Австрии Хайнц Линднер сообщил о том, что у него обнаружен рак левого яичка:

«К сожалению, вынужден сообщить вам, что этот сезон для меня закончился в «Сьоне» и в национальной сборной. Недавно у меня обнаружили опухоль в левом яичке. Этот диагноз сильно поразил меня. Несколько дней назад мне сделали операцию, прошедшую очень хорошо.

К счастью, злокачественная опухоль была вовремя обнаружена и еще не успела распространиться».

В нынешнем сезоне на счету Линднера 29 матчей за «Сьон» во всех турнирах, в которых он пропустил 53 гола и 4 раза отстоял «на ноль». 32-летний вратарь провел 36 матчей в составе сборной Австрии.

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Хайнц Линднер Сьон сборная Австрии по футболу
Источник Instagram
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