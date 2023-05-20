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Англия
20 мая 2023, 12:01 | Обновлено 20 мая 2023, 12:20
276
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Нужно отдать должное стабильности Манчестер Сити»

Наставник «Челси» – о предстоящем матче с лидером чемпионата АПЛ

20 мая 2023, 12:01 | Обновлено 20 мая 2023, 12:20
276
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Нужно отдать должное стабильности Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 37-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Не знаю, можно ли считать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории, но они, безусловно, являются фантастической командой на длительном промежутке. Нужно отдать должное их стабильности. В этом смысле они приближаются к понятию величайшей команды.

С учетом той формы, в которой «Сити» находится на данный момент, против них не хочется ставить независимо от соперника. Думаю, что это лучшая команда в мире на данный момент», - сказал Лэмпард.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 21 мая. Начало в 18:00 по Киеву.

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Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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