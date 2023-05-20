Олег ДУЛУБ: «Борьба за золото УПЛ? Это будет фотофиниш»

Известный тренер Олег Дулуб поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в УПЛ:

– Тогда давайте начнем с главного вопроса. Кто победит в чемпионате?

– Это будет фотофиниш. На первое место все еще претендуют «Шахтер», «Днепр-1» и «Заря». Давайте применим элементарную математику. Всем командам предстоит сыграть четыре тура, причем «Шахтер» еще будет встречаться и с «Зарей», и с «Днепром-1». Предположим, что лидеры между собой сыграют вничью, а у остальных команд выиграют. «Шахтер» наберет 8 очков и 71 очко по итогам первенства, Днепр-1 - 10 очков и также 71 очко, Заря - 10 очков и 68 всего.

– Это значит, что «Заря» останется третьей?

– А теперь от математики – к игровым параметрам. Нюанс в том, что в концовку чемпионата команды ван Леувена входит с самой лучшей игрой. Преодолеть пять очков отставания от «Шахтера» за четыре тура очень сложно, но луганчанам невероятно везет в этом сезоне. По данным Wyscout, у них показатель xPoint на 12 очков выше. Иными словами, благодаря удаче у «Зари» не 46, а 58 очков. Это аномальный показатель.

Главная причина, как мне кажется, это атмосфера в раздевалке, которую создал клуб и, в первую очередь, тренерский штаб. В команде практически все футболисты - украинцы. Плюс зимой клуб очень удачно пригласил Эдуардо Герреро. Панамец уже играл под руководством ван Леувена, и Патрик знал, как вписать форварда в игровой рисунок и в коллектив. Глядя последние туры можно видеть, что луганчане, пожалуй, лучше всех в УПЛ готовятся к конкретному сопернику.