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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Лига чемпионов
20 мая 2023, 10:23 |
277
1

Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»

Тренер «Баварии» – о вылете из Лиги чемпионов

20 мая 2023, 10:23 |
277
1
Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что у его команды был шанс выбить «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4 по сумме двух матчей):

«У меня была возможность хорошо это оценить. Это подтверждение того, что ситуация в играх была гораздо ближе, чем счет на табло.

Я по-прежнему верю, что «Ман Сити» был у нас на крючке в обоих матчах. Это ориентир.

Думаю, что мы сыграли против них на очень высоком уровне. Нам не нужно стыдиться того, что нас выбили, но, конечно, мы раздражены. Но мы вернемся».

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Томас Тухель Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Bayern & Germany
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pas2012
При Негельсмані можливо б і були,а при Тухелю були без шансів.
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