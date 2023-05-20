Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что у его команды был шанс выбить «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4 по сумме двух матчей):

«У меня была возможность хорошо это оценить. Это подтверждение того, что ситуация в играх была гораздо ближе, чем счет на табло.

Я по-прежнему верю, что «Ман Сити» был у нас на крючке в обоих матчах. Это ориентир.

Думаю, что мы сыграли против них на очень высоком уровне. Нам не нужно стыдиться того, что нас выбили, но, конечно, мы раздражены. Но мы вернемся».