Томас ТУХЕЛЬ: «Манчестер Сити был у нас на крючке»
Тренер «Баварии» – о вылете из Лиги чемпионов
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что у его команды был шанс выбить «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4 по сумме двух матчей):
«У меня была возможность хорошо это оценить. Это подтверждение того, что ситуация в играх была гораздо ближе, чем счет на табло.
Я по-прежнему верю, что «Ман Сити» был у нас на крючке в обоих матчах. Это ориентир.
Думаю, что мы сыграли против них на очень высоком уровне. Нам не нужно стыдиться того, что нас выбили, но, конечно, мы раздражены. Но мы вернемся».
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