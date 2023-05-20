Спустя пять лет. Дармштадт вернулся в Бундеслигу

Вчера «Дармштадт» в 33-м туре второй немецкой Бундеслиги дома обыграл «Магдебург» со счетом 1:0. Это позволило клубу досрочно обеспечить себе повышение в классе за тур до финиша чемпионата.

«Хайденхайм», который идет вторым в турнирной таблице, еще имеет теоретические шансы опередить «Дармштадт», а вот «Гамбург», который занимает третьей место – уже нет.

Таким образом, «Дармштадт» возвращается в Бундеслигу после 5-летнего перерыва. Следующий сезон станет четвертым в истории клуба в элитном дивизионе.