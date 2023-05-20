Спустя пять лет. Дармштадт вернулся в Бундеслигу
Клуб досрочно обеспечил себе повышение в классе
Вчера «Дармштадт» в 33-м туре второй немецкой Бундеслиги дома обыграл «Магдебург» со счетом 1:0. Это позволило клубу досрочно обеспечить себе повышение в классе за тур до финиша чемпионата.
«Хайденхайм», который идет вторым в турнирной таблице, еще имеет теоретические шансы опередить «Дармштадт», а вот «Гамбург», который занимает третьей место – уже нет.
Таким образом, «Дармштадт» возвращается в Бундеслигу после 5-летнего перерыва. Следующий сезон станет четвертым в истории клуба в элитном дивизионе.
Unfassbar was hier abgeht, unfassbar! 😍😍😍#sv98 | #Lilien | #Uffstiesch pic.twitter.com/miVeS89329— SV Darmstadt 98 (@sv98) May 19, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Выиграв важнейший матч, «Кадис» с 38 очками поднялся на 14-е место
Обошлось без четырех овертаймов