ЦАРЕНКО: «Могли выиграть Юношескую Лигу УЕФА. Но война внесла коррективы»

Полузащитник «Динамо» Антон Царенко рассказал про футболистов, которым симпатизирует, и вспомнил про выступление в Юношеской Лиге УЕФА.

«Я всегда болел за «Барселону». Следил за ними, когда там играли Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси.

Не знаю, почему Игорь Костюк (тренер юношеской команды «Динамо» - ред.) сравнивал меня с ними. Возможно, из-за роста, а, возможно, из-за позиции в середине поля или из-за сходства игры. Кстати, мне Лука Модрич тоже импонирует. Я маленький, поэтому маленьких больше выделяю. Лоренцо Инсинье играл за «Наполи» и сборную Италии. В клубе – легенда и со сборной выиграл Евро.

Прошлогодняя юношеская команда могла дойти до финала четырех (Юношеской Лиги УЕФА – ред.) и сразиться за победу. У нас были все шансы, но война внесла свои коррективы.

Сложнее всего было против «Бенфики» дома, когда победили 4:0. В первом тайме было достаточно тяжело. Для меня это была первая игра в этом турнире. И именно в нем я почувствовал высокий уровень команд. Перед каждой игрой был какой-то мандраж. Это нормально. После свистка он исчезает и ты в игре. Против «Барсы» тяжело было играть, почувствовали на себе испанскую «тики-таку». Хотелось показать себя как командно, так и индивидуально. Считаю, что у нас получилось».