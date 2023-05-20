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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 05:30 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

Важные события во всех видах спорта

20 мая 2023, 05:30 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
УПЛ

В субботу, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Заря – Ингулец

Favbet 1.35 – 4.90 – 9.40

15:00 Александрия – Динамо

Favbet 3.78 – 3.64 – 1.96

17:00 Ливерпуль – Астон Вилла

Favbet 1.52 – 4.90 – 6.45

19:30 Ноттингем Форест – Арсенал

Favbet 5.30 – 4.54 – 1.64

22:00 Барселона – Реал Сосьедад

Favbet 1.91 – 3.86 – 4.26

ТЕННИС

20:00 Елена Рыбакина – Ангелина Калинина

Favbet 1.38 – 3.60

БОКС

07:00 Девин Хейни – Василий Ломаченко

Favbet 1.54 – 16.00 – 2.89

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Источник Sport.ua
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