Украина. Премьер лига20 мая 2023, 05:30 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая
Важные события во всех видах спорта
20 мая 2023, 05:30 | Обновлено 20 мая 2023, 05:50
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В субботу, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Заря – Ингулец
15:00 Александрия – Динамо
17:00 Ливерпуль – Астон Вилла
19:30 Ноттингем Форест – Арсенал
22:00 Барселона – Реал Сосьедад
ТЕННИС
20:00 Елена Рыбакина – Ангелина Калинина
БОКС
07:00 Девин Хейни – Василий Ломаченко
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