СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 мая

В субботу, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Заря – Ингулец

1.35 – 4.90 – 9.40

15:00 Александрия – Динамо

3.78 – 3.64 – 1.96

17:00 Ливерпуль – Астон Вилла

1.52 – 4.90 – 6.45

19:30 Ноттингем Форест – Арсенал

5.30 – 4.54 – 1.64

22:00 Барселона – Реал Сосьедад

1.91 – 3.86 – 4.26

ТЕННИС

20:00 Елена Рыбакина – Ангелина Калинина

1.38 – 3.60

БОКС

07:00 Девин Хейни – Василий Ломаченко

1.54 – 16.00 – 2.89