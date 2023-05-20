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  4. Антон ЦАРЕНКО: «Луческу заметил мой прогресс»
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 03:19 |
37
0

Антон ЦАРЕНКО: «Луческу заметил мой прогресс»

Полузащитник «Динамо» все чаще появляется в основе киевской команды

20 мая 2023, 03:19 |
37
0
Антон ЦАРЕНКО: «Луческу заметил мой прогресс»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник «Динамо» Антон Царенко рассказал о впечатлениях от работы с основной командой киевлян.

«Весной прошлого года меня начали привлекать к тренировочному процессу основной команды. Дебютировал за основную команду в благотворительном матче против эстонской «Флоры». Летом поехал на сборы с командой в Швейцарию. Мистер сказал, что еще не достигаю уровня первой команды. Но все же дебютировал в матче квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Полгода играл за U-19. Во время зимних сборов себя неплохо зарекомендовал. Луческу заметил мой прогресс. Мне дают шансы, которые должен использовать. Никаких поблажек нет. Работаю наравне со всеми.

С Луческу общаюсь через его помощника Эмиля Караса. Он рядом с ним постоянно – подсказывает, переводит, дает установки. Мирча всегда говорит с нами. Может остановить тренировку, если кто-то что-то неправильно делает. Особенно это касается молодых игроков. Но потом объяснит, как нужно было поступать в той или иной ситуации.

Мистер пробует меня на разных позициях. Я доверяю его опыту. И буду играть там, где принесу наибольшую пользу команде. Александр Владимирович (Шовковский – ред.) всегда на связи с Мистером. Больше внимания и времени стали уделять стандартным положениям и упражнениям на завершение».

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Источник Sport.ua
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