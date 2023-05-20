Ангелина КАЛИНИНА: «Для меня важно, выиграю я или проиграю»
Украинская теннисистка зарабатывает деньги на турнирах, чтобы помогать во время войны
Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, зачем зарабатывает деньги во время войны.
«На дом моих родителей была совершена атака. В доме огромные дыры. Квартир уже нет. Сейчас этот дом перестраивают, чтобы они могли там жить. Они живут в моей квартире, где я живу с мужем, братом и домашними животными.
Я понимаю, что трудно сосредоточиться, но для меня важно, выиграю я или проиграю. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше у меня есть денег. Я помогаю не только своей семье, я помогаю другим семьям и другим людям. Играя в турнирах, я зарабатываю деньги. Тогда я смогу помочь, и я помогаю, чем могу, и не только своей семье. Так что для меня это важно. Я не суперзвезда, поэтому помогаю, чем могу. Для людей это очень важно, и для меня это огромная мотивация.
Мы не можем сравнивать запрет играть российским игрокам с тем, что сейчас происходит в Украине. Потому что множество людей убито, до сих пор умирает, много беженцев уехали из Украины и выживает, с матерями с детьми, люди без денег, без семьи, без работы . У них ничего нет. Они как бездомные. Поэтому мы не можем сравнивать эти вещи».
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