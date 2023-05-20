Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

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  4. Ангелина КАЛИНИНА: «Для меня важно, выиграю я или проиграю»
WTA
20 мая 2023, 02:04 |
183
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Для меня важно, выиграю я или проиграю»

Украинская теннисистка зарабатывает деньги на турнирах, чтобы помогать во время войны

20 мая 2023, 02:04 |
183
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Для меня важно, выиграю я или проиграю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала, зачем зарабатывает деньги во время войны.

«На дом моих родителей была совершена атака. В доме огромные дыры. Квартир уже нет. Сейчас этот дом перестраивают, чтобы они могли там жить. Они живут в моей квартире, где я живу с мужем, братом и домашними животными.

Я понимаю, что трудно сосредоточиться, но для меня важно, выиграю я или проиграю. Потому что чем больше я выигрываю, тем больше у меня есть денег. Я помогаю не только своей семье, я помогаю другим семьям и другим людям. Играя в турнирах, я зарабатываю деньги. Тогда я смогу помочь, и я помогаю, чем могу, и не только своей семье. Так что для меня это важно. Я не суперзвезда, поэтому помогаю, чем могу. Для людей это очень важно, и для меня это огромная мотивация.

Мы не можем сравнивать запрет играть российским игрокам с тем, что сейчас происходит в Украине. Потому что множество людей убито, до сих пор умирает, много беженцев уехали из Украины и выживает, с матерями с детьми, люди без денег, без семьи, без работы . У них ничего нет. Они как бездомные. Поэтому мы не можем сравнивать эти вещи».

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Ангелина Калинина
Источник Tennis Majors
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