Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 23:01 | Обновлено 19 мая 2023, 23:05
1207
0

Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму

По словам Игоря Йовичевича, Лассина Траоре проведет три месяца вне игры

19 мая 2023, 23:01 | Обновлено 19 мая 2023, 23:05
1207
0
Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Форвард Шахтера Лассина Траоре получил серьезную травму и проведет три месяца вне игры.

Главный тренер горняков Игорь Йовичевич после матча УПЛ против «Вереса» (2:1) рассказал о травме футболиста из Буркина-Фасо:

«Он не будет играть три месяца. У него новое повреждение – тендинит квадрицепса. Думаю, к началу сборов он будет готов.

Это важный футболист для нас, нашего футбола. Особенно на чужой половине поля, где он играет корпусом очень хорошо, дает «кислород» нашим восьмеркам, вингерам. То есть, очень квалифицированный футболист, что и говорить.

И под очень большим вопросом Марьян Швед, так же и Ефим Конопля. Это очень важные футболисты, которые играли в тот период, когда мы были на пике формы. Плюс Петряк, который тоже травмировался».

По теме:
Заря – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Юрий ВИРТ: «Шахтер запомнит эту игру. Легко им тут точно не было»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Молодые игроки впервые испытывают такой стресс и мандраж»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Лассина Траоре травма Верес Ровно
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Теннис | 19 мая 2023, 19:31 58
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову

Ангелина вышла в свой первый финал в карьере на уровне соревнований WTA 1000

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 19 мая 2023, 19:45 15
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко

Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе

Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Бокс | 19.05.2023, 12:38
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
Футбол | 19.05.2023, 22:26
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Футбол | 19.05.2023, 20:55
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
19.05.2023, 00:05 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
17.05.2023, 22:05 3
Футбол
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
17.05.2023, 17:59 121
Футбол
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 12
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
17.05.2023, 20:20
Футбол
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
17.05.2023, 23:23 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности