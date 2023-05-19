Тендинит квадрицепса. Форвард Шахтера получил серьезную травму

Форвард Шахтера Лассина Траоре получил серьезную травму и проведет три месяца вне игры.

Главный тренер горняков Игорь Йовичевич после матча УПЛ против «Вереса» (2:1) рассказал о травме футболиста из Буркина-Фасо:

«Он не будет играть три месяца. У него новое повреждение – тендинит квадрицепса. Думаю, к началу сборов он будет готов.

Это важный футболист для нас, нашего футбола. Особенно на чужой половине поля, где он играет корпусом очень хорошо, дает «кислород» нашим восьмеркам, вингерам. То есть, очень квалифицированный футболист, что и говорить.

И под очень большим вопросом Марьян Швед, так же и Ефим Конопля. Это очень важные футболисты, которые играли в тот период, когда мы были на пике формы. Плюс Петряк, который тоже травмировался».